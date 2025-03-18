Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Шольц призвал к полному прекращению огня после разговора Трампа и Путина

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 21:22
Шольц призвал к полному прекращению огня после разговора Трампа и Путина
Шольц. Фото - Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к полному прекращению огня между Россией и Украиной на фоне разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF, об этом Шольц сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине 18 марта

Детали: Шольц приветствовал запланированное воздержание России от атак на энергетическую инфраструктуру в Украине как "первый важный шаг" на пути к справедливому и прочному миру в Украине.

Реклама:

Также он приветствовал подготовку к прекращению огня на море, о чем Трамп говорил с Путиным.

"Следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно скорее", – подчеркнул немецкий канцлер.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

РЕКЛАМА:

Также Трамп и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

ТрампПутинШольцперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Трамп
Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим и продуктивным"
Глава Минфина США заверил, что Трамп готов усилить санкции против РФ до максимума
Трамп и Путин договорились о мирных переговорах по Украине на Ближнем Востоке
Последние новости
22:08
Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: