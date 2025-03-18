Шольц призвал к полному прекращению огня после разговора Трампа и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к полному прекращению огня между Россией и Украиной на фоне разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF, об этом Шольц сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине 18 марта

Детали: Шольц приветствовал запланированное воздержание России от атак на энергетическую инфраструктуру в Украине как "первый важный шаг" на пути к справедливому и прочному миру в Украине.

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Также он приветствовал подготовку к прекращению огня на море, о чем Трамп говорил с Путиным.

"Следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно скорее", – подчеркнул немецкий канцлер.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

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Также Трамп и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.