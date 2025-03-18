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У Будапешті масові протести через заборону ЛГБТ-прайду

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 21:20
У Будапешті масові протести через заборону ЛГБТ-прайду
фото: Nagy Attila Károly/Х

Жителі Будапешта вийшли на вулиці, протестуючи проти закон у, що забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Як зазначається, демонстранти зібралися на площі Кошута, висловлюючи невдоволення рішеннями влади, що порушують фундаментальні права громадян.  

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Лідер парламентської групи "Імпульс" Давід Бедьо, виступаючи перед натовпом, заявив, що уряд "дуже маленькими кроками забирає нашу свободу". 

До 17:00 площа була заповнена людьми, а після виступу політика протестувальники рушили у бік мосту Маргіт.  

За повідомленнями з місця подій, учасники акції скандували гасла "Орбан геть", "Фашистський диктатор" і "Фундаментальне право на зібрання".

Деякі з них принесли димові свічки, а їхній рух був заблокований поліцією на підході до площі Яноша Марі. Правоохоронці вишикувалися у шеренгу та відмовилися пропускати демонстрантів на міст.  

Протестувальники обіцяють продовжити боротьбу та вийти на вулиці знову, вимагаючи від уряду скасування обмежень на свободу зібрань і підтримки прав ЛГБТК+ спільноти.

17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.

Нагадаємо:

  • Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.
  • Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

УгорщинаЛГБТ
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