У Будапешті масові протести через заборону ЛГБТ-прайду

Жителі Будапешта вийшли на вулиці, протестуючи проти закон у, що забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Як зазначається, демонстранти зібралися на площі Кошута, висловлюючи невдоволення рішеннями влади, що порушують фундаментальні права громадян.

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Лідер парламентської групи "Імпульс" Давід Бедьо, виступаючи перед натовпом, заявив, що уряд "дуже маленькими кроками забирає нашу свободу".

До 17:00 площа була заповнена людьми, а після виступу політика протестувальники рушили у бік мосту Маргіт.

За повідомленнями з місця подій, учасники акції скандували гасла "Орбан геть", "Фашистський диктатор" і "Фундаментальне право на зібрання".

Деякі з них принесли димові свічки, а їхній рух був заблокований поліцією на підході до площі Яноша Марі. Правоохоронці вишикувалися у шеренгу та відмовилися пропускати демонстрантів на міст.

Протестувальники обіцяють продовжити боротьбу та вийти на вулиці знову, вимагаючи від уряду скасування обмежень на свободу зібрань і підтримки прав ЛГБТК+ спільноти.

17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.

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