В Будапеште массовые протесты из-за запрета ЛГБТ-прайда

Жители Будапешта вышли на улицы, протестуя против закона, запрещающего проведение прайда ЛГБТК+ сообществ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Как отмечается, демонстранты собрались на площади Кошута, выражая недовольство решениями властей, нарушающими фундаментальные права граждан.

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Лидер парламентской группы "Импульс" Давид Бедьо, выступая перед толпой, заявил, что правительство "очень маленькими шагами забирает нашу свободу".

До 17:00 площадь была заполнена людьми, а после выступления политика протестующие двинулись в сторону моста Маргит.

По сообщениям с места событий, участники акции скандировали лозунги "Орбан вон", "Фашистский диктатор" и "Фундаментальное право на собрания".

Некоторые из них принесли дымовые свечи, а их движение было заблокировано полицией на подходе к площади Яноша Мари. Правоохранители выстроились в шеренгу и отказались пропускать демонстрантов на мост.

Протестующие обещают продолжить борьбу и выйти на улицы снова, требуя от правительства отмены ограничений на свободу собраний и поддержки прав ЛГБТК+ сообщества.

17 марта правящая партия Венгрии "Фидес" подала в парламент законопроект, который запрещает проведение прайда ЛГБТК+сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия.

Уже на следующий день в Венгрии приняли закон 136 голосами против 27.

Напомним: