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Генштаб: На фронті відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 18 березня 2025, 23:29
Генштаб: На фронті відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на Покровському напрямку
Фото ілюстративне - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 18 березня відбулось 120 бойових зіткнень, з них 29 – на покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

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На Сіверському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції наших захисників.

На Курщині Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.

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