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Генштаб: На фронте произошло 120 боевых столкновений, из них 29 - на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 23:29
Генштаб: На фронте произошло 120 боевых столкновений, из них 29 - на Покровском направлении
Фото иллюстративное - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 18 марта состоялось 120 боевых столкновений, из них 29 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет и 43 авиационных ударов, применив 54 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг проводил 5 наступательных действий вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

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На Северском направлении противник два раза штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки, Предтечино и Орехово-Васильевки, пять попыток россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг штурмовал позиции украинских подразделений районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеново, Зверево, Удачное, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 6 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник 2 раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Привольного и Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно атаковал позиции наших защитников.

На Курщине Силы обороны отбили 21 штурмовое действие российских захватчиков.

Генштаббоевые действиявойна
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