Росія затягує переговори, ймовірно, для здобуття нових перемог на полі бою – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія навмисно затягує переговори про тимчасове припинення вогню, щоб зокрема використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.
Джерело: ISW
Деталі: За даними аналітиків, Росія використовує затягування переговорів як тактичний маневр, намагаючись захопити якомога більше територій до моменту можливого припинення вогню.
Дослівно: "Російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції на заході Запорізької області, щоб просунутися до міста Запоріжжя на тлі постійних вимог Кремля віддати всю Запорізьку область Росії. Російські війська також, ймовірно, намагаються відтягнути і утримати українські сили на інших ділянках фронту, щоб дозволити російським військам визначити пріоритетність певних зусиль і здобути перемогу на всьому театрі бойових дій, коли погода покращиться, а Росія затягне переговори".
Деталі: речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин заявив 17 березня, що російські війська активізувалися на запорізькому напрямку, користуючись покращенням погоди. Волошин зазначив, що багнюка висихає, а дерева відновлюють листя, тому російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції, атакуючи штурмовими групами по п'ять-сім осіб.
Волошин також зазначив, що кількість FPV-дронів, які російські війська використовують за день, збільшилася в березні 2025 року приблизно на 50 безпілотників до 400-420 на день.
Ключові висновки ISW за 18 березня:
- Правитель Росії Володимир Путін не прийняв американсько-українську пропозицію про тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення і повторив свої вимоги щодо врегулювання війни, які рівнозначні капітуляції України.
- Трамп і Путін домовилися про тимчасовий мораторій на дальні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, але точні контури мораторію наразі залишаються незрозумілими.
- Путін продовжує тримати тимчасове припинення вогню в заручниках, ймовірно, з метою отримати подальші поступки від президента США Дональда Трампа і затримати або зірвати переговори про встановлення тривалого миру в Україні.
- Російські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області на тлі активізації російських наступальних операцій у цьому районі, ймовірно, як частина зусиль, спрямованих на те, щоб використати навмисне затягування Росією переговорів про тимчасове припинення вогню для здобуття перемог на полі бою.
- Російські війська просунулися у напрямку Лиману, Часового Яру та Торецька. Українські та російські війська просунулися у напрямку Курахового.
- Повідомляється, що російські військові збільшують кількість своїх підрозділів інформаційно-психологічних операцій.