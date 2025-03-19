Россия затягивает переговоры, вероятно, для получения новых побед на поле боя – ISW
Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия намеренно затягивает переговоры о временном прекращении огня, чтобы в частности использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.
Источник: ISW
Детали: По данным аналитиков, Россия использует затягивание переговоров как тактический маневр, пытаясь захватить как можно больше территорий до момента возможного прекращения огня.
Дословно: "Российские войска, вероятно, активизируют наступательные операции на западе Запорожской области, чтобы продвинуться к городу Запорожье на фоне постоянных требований Кремля отдать всю Запорожскую область России. Российские войска также, вероятно, пытаются оттянуть и удержать украинские силы на других участках фронта, чтобы позволить российским войскам определить приоритетность определенных усилий и одержать победу на всем театре боевых действий, когда погода улучшится, а Россия затянет переговоры".
Детали: представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин заявил 17 марта, что российские войска активизировались на запорожском направлении, пользуясь улучшением погоды. Волошин отметил, что грязь высыхает, а деревья восстанавливают листья, поэтому российские войска пытаются улучшить свои тактические позиции, атакуя штурмовыми группами по пять-семь человек.
Волошин также отметил, что количество FPV-дронов, которые российские войска используют за день, увеличилось в марте 2025 года примерно на 50 беспилотников до 400-420 в день.
Ключевые выводы ISW за 18 марта:
- Правитель России Владимир Путин не принял американо-украинское предложение о временном прекращении огня на линии соприкосновения и повторил свои требования по урегулированию войны, которые равнозначны капитуляции Украины.
- Трамп и Путин договорились о временном моратории на дальние удары по объектам энергетической инфраструктуры, но точные контуры моратория пока остаются неясными.
- Путин продолжает держать временное прекращение огня в заложниках, вероятно, с целью получить дальнейшие уступки от президента США Дональда Трампа и задержать или сорвать переговоры об установлении прочного мира в Украине.
- Российские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области на фоне активизации российских наступательных операций в этом районе, вероятно, как часть усилий, направленных на то, чтобы использовать намеренное затягивание Россией переговоров о временном прекращении огня для одержания побед на поле боя.
- Российские войска продвинулись в направлении Лимана, Часового Яра и Торецка. Украинские и российские войска продвинулись в направлении Курахово.
- Сообщается, что российские военные увеличивают количество своих подразделений информационно-психологических операций.