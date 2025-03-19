Двоє астронавтів успішно повернулися на Землю після дев’ятимісячної місії на МКС – NASA

Астронавти Суніта Вільямс та Баррі Вілмор успішно повернулися на Землю після дев’ятимісячної місії на Міжнародній космічній станції, яка повинна була тривати лише 8 днів. Після тривалого перебування на орбіті, пов’язаного з технічними проблемами, вони були евакуйовані в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

Джерело: NASA, Associated Press

Деталі: NASA підтвердила їхнє прибуття, опублікувавши в мережі відео космічного корабля SpaceX Dragon у воді біля узбережжя.

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Упродовж години астронавти вийшли зі своєї капсули й помахали камерам, перш ніж пройти медичну перевірку. Разом із Вілмором і Вільямс на Землю повернулися астронавт Нік Хейг і космонавт Роскосмосу Алєксандр Горбунов. Горбунов і Хейг провели в космосі 171 день, а Вільямс і Вілмор – 286 днів.

Початкова місія Вільямс та Вілмора повинна була тривати всього тиждень, однак технічні несправності корабля Starliner компанії Boeing, зокрема відмова п’яти двигунів під час стикування з МКС, змусили астронавтів залишатися на станції набагато довше. В результаті їх перебування на орбіті продовжилося до дев’яти місяців, що стало значним відхиленням від плану.

Компанія Boeing заявила, що вважає корабель достатньо безпечним для повернення на Землю разом з обома астронавтами, однак NASA вирішила не ризикувати і включила їх у свій графік ротації екіпажів та повернула на кораблі SpaceX цього року.

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Трамп вже оголосив, що після відновлення Вільямс і Вілмор відвідають Овальний кабінет.