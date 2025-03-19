Двое астронавтов успешно вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС – NASA

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор успешно вернулись на Землю после девятимесячной миссии на Международной космической станции, которая должна была длиться всего 8 дней. После длительного пребывания на орбите, связанного с техническими проблемами, они были эвакуированы в капсуле космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Источник: NASA, Associated Press

Детали: NASA подтвердила их прибытие, опубликовав в сети видео космического корабля SpaceX Dragon в воде у побережья.

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В течение часа астронавты вышли из своей капсулы и помахали камерам, прежде чем пройти медицинскую проверку. Вместе с Уилмором и Уильямс на Землю вернулись астронавт Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов. Горбунов и Хейг провели в космосе 171 день, а Уильямс и Уилмор – 286 дней.

Первоначальная миссия Уильямс и Уилмора должна была длиться всего неделю, однако технические неисправности корабля Starliner компании Boeing, в частности отказ пяти двигателей во время стыковки с МКС, заставили астронавтов оставаться на станции гораздо дольше. В результате их пребывание на орбите продлилось до девяти месяцев, что стало значительным отклонением от плана.

Компания Boeing заявила, что считает корабль достаточно безопасным для возвращения на Землю вместе с обоими астронавтами, однако NASA решила не рисковать и включила их в свой график ротации экипажей и вернула на корабле SpaceX в этом году.

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Трамп уже объявил, что после восстановления Уильямс и Уилмор посетят Овальный кабинет.