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Головного політичного суперника Ердогана, мера Стамбула, затримали в Туреччині

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 19 березня 2025, 09:16
Головного політичного суперника Ердогана, мера Стамбула, затримали в Туреччині
Екрем Імамоглу. Ілюстративне фото: Getty Images

У Туреччині правоохоронці затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають головним суперником чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Як зазначено, поліція затримала Імамоглу після обшуку в його будинку.

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За даними місцевих ЗМІ, обшуки пов'язані з розслідуванням корупції.

Імамоглу "був затриманий, і зараз він перебуває у поліцейському відділку", – сказав помічник мера на умовах анонімності.

Як повідомляє BBC з посиланням на прокуратуру Стамбула, понад 100 осіб, зокрема, й Імамоглу, були затримані за різні правопорушення. Ордери на арешт були видані у зв'язку з корупційними звинуваченнями.

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Підозрюваних, включаючи Імамоглу, звинувачують у "злочинній організації, здирництві, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах".

Прокуратура називає Імамоглу "підозрюваним, який є лідером злочинної організації".

Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.

ТуреччинаЕрдоган
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