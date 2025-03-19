Главного политического соперника Эрдогана, мэра Стамбула, задержали в Турции

В Турции правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Как указано, полиция задержала Имамоглу после обыска в его доме.

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По данным местных СМИ, обыски связаны с расследованием коррупции.

Имамоглу "был задержан, и сейчас он находится в полицейском участке", – сказал помощник мэра на условиях анонимности.

Как сообщает BBC со ссылкой на прокуратуру Стамбула, более 100 человек, в том числе и Имамоглу, были задержаны за различные правонарушения. Ордера на арест были выданы в связи с коррупционными обвинениями.

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Подозреваемых, включая Имамоглу, обвиняют в "преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на тендерах".

Прокуратура называет Имамоглу "подозреваемым, который является лидером преступной организации".

Накануне стало известно, что Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.