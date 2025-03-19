Європа за 3-5 років має стати здатною сама себе захищати – прем'єрка Данії

Упродовж наступних 3-5 років Європа має стати повністю самодостатньою в питаннях оборони, щоб стримувати "дуже агресивну" Росію, яка може напасти на країну ЄС, вважає прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політикині виданню Politico

Пряма мова Фредеріксен: "Я повністю за переозброєння Європи і хочу, щоб ми поставили перед собою дуже амбітну мету: через 3-5 років ми повинні бути повністю здатні захистити себе в Європі".

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Деталі: Вона переконана, що наразі питання переозброєння є "найважливішим" для Євросоюзу, оскільки існує постійна загроза з боку Росії, яка може спробувати напасти в "дуже короткій перспективі", якщо країни не вживатимуть заходів для її стримування.

"Якщо ви бачите, що вони роблять із саботажем, гібридними атаками, використанням мігрантів... намагаючись дестабілізувати наші країни за допомогою дезінформації, фейкових новин тощо, готовність Росії до боротьби з Європою є досить великою. Я не впевнена, що це зміниться, на жаль", – сказала прем'єрка.

Коментарі Фредеріксен з'явилися в той час, коли президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін говорили по телефону про потенційне припинення вогню в Україні. Вони не дійшли згоди, але заявили, що мають намір продовжити розмови.

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Фредеріксен скептично оцінила зацікавленість Путіна у припиненні війни.

"Коли я дивлюся на їхню поведінку, вона настільки спрямована проти людства, проти Європи і всього, у що ми віримо, що вони повинні довести, що хочуть жити нормальним сусідським життям з нами в Європі", – сказала вона.

За словами Фредеріксен, Данія, яка є одним з найпалкіших прихильників України, підтримує ідею купівлі більшої кількості озброєнь у країн ЄС, але все ще хоче мати можливість "співпрацювати з іншими партнерами", такими як Норвегія і Сполучене Королівство.

"Потенціал в Європі дуже великий, але деякі бар'єри мають бути змінені і відсунуті, тому що ми ще не виробляємо достатньо… Ми все ще маємо мислення мирного часу... Я не думаю, що у нас є пару місяців, щоб приймати рішення", – сказала Фредеріксен.

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