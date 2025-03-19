Европа за 3-5 лет должна стать способной сама себя защищать – премьер Дании

В течение следующих 3-5 лет Европа должна стать полностью самодостаточной в вопросах обороны, чтобы сдерживать "очень агрессивную" Россию, которая может напасть на страну ЕС, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика изданию Politico

Прямая речь Фредериксен: "Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель: через 3-5 лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе".

Реклама:

Детали: Она убеждена, что сейчас вопрос перевооружения является "важнейшим" для Евросоюза, поскольку существует постоянная угроза со стороны России, которая может попытаться напасть в "очень короткой перспективе", если страны не будут принимать меры для ее сдерживания.

"Если вы видите, что они делают с саботажем, гибридными атаками, использованием мигрантов... пытаясь дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и т.д., готовность России к борьбе с Европой достаточно велика. Я не уверена, что это изменится, к сожалению", – сказала премьер.

Комментарии Фредериксен появились в то время, когда президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин говорили по телефону о потенциальном прекращении огня в Украине. Они не пришли к согласию, но заявили, что намерены продолжить разговоры.

РЕКЛАМА:

Фредериксен скептически оценила заинтересованность Путина в прекращении войны.

"Когда я смотрю на их поведение, оно настолько направлено против человечества, против Европы и всего, во что мы верим, что они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", – сказала она.

По словам Фредериксен, Дания, которая является одним из самых ярых сторонников Украины, поддерживает идею покупки большего количества вооружений у стран ЕС, но все еще хочет иметь возможность "сотрудничать с другими партнерами", такими как Норвегия и Соединенное Королевство.

"Потенциал в Европе очень большой, но некоторые барьеры должны быть изменены и отодвинуты, потому что мы еще не производим достаточно... Мы все еще имеем мышление мирного времени... Я не думаю, что у нас есть пару месяцев, чтобы принимать решения", – сказала Фредериксен.

Предыстория: