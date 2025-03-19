Країни ЄС закликали Брюссель розробити "дорожню карту", щоб прискорити членство України – Politico

Європейський Союз повинен терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом спільноти, йдеться у спільному листі топдипломатів Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії, з яким ознайомилося Politico.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання пише, що країни Балтії і Північної Європи закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС". Це відбувається в той час, коли європейські країни намагаються посилити підтримку України на тлі поглиблення розриву з президентом США Дональдом Трампом та його адміністрацією.

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"Підтверджуючи повну і однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу", – йдеться в повідомленні.

"Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", – стверджують підписанти.

Хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно припустила, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року, підписанти тепер хочуть вжити заходів для того, щоб це дійсно сталося.

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"Україна продемонструвала значний прогрес у реформах – тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це", – йдеться у листі.

Країна була змушена досягти масштабних політичних, економічних і стратегічних цілей, одночасно ведучи боротьбу за захист своєї території, критично важливої інфраструктури та цивільного населення від російських атак.

Водночас, застерігається в листі, процес розширення має бути "передбачуваним і ґрунтуватися на перевагах", а "двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а повинні вирішуватися шляхом добросовісного діалогу".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан послідовно виступав проти прийняття України до ЄС, а його дипломати в Брюсселі постійно висловлювали заперечення під час переговорів, покликаних зміцнити інституції Києва та забезпечити економічне і політичне зближення.

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