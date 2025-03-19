Страны ЕС призвали Брюссель разработать "дорожную карту", чтобы ускорить членство Украины – Politico
Европейский Союз должен срочно разработать четкую дорожную карту для Украины, чтобы она стала полноправным членом сообщества, говорится в совместном письме топ-дипломатов Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии, с которым ознакомилось Politico.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Издание пишет, что страны Балтии и Северной Европы призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС". Это происходит в то время, когда европейские страны пытаются усилить поддержку Украины на фоне углубления разрыва с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
"Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления", - говорится в сообщении.
"Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", – утверждают подписанты.
Хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично предположила, что Украина может присоединиться к ЕС до 2030 года, подписанты теперь хотят принять меры для того, чтобы это действительно произошло.
"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах – теперь пришло время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", – говорится в письме.
Страна была вынуждена достичь масштабных политических, экономических и стратегических целей, одновременно ведя борьбу за защиту своей территории, критически важной инфраструктуры и гражданского населения от российских атак.
В то же время, предостерегается в письме, процесс расширения должен быть "предсказуемым и основываться на преимуществах", а "двусторонние вопросы, которые противоречат общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться путем добросовестного диалога".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступал против принятия Украины в ЕС, а его дипломаты в Брюсселе постоянно высказывали возражения во время переговоров, призванных укрепить институты Киева и обеспечить экономическое и политическое сближение.
Предыстория:
- Ранее в этом месяце популистский венгерский лидер объявил о проведении необязательного общенационального опроса по поддержке вступления Украины в ЕС. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".
- В этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.
- Однако в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.