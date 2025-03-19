Польща хоче замінувати кордони з РФ та Білоруссю

Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит", заявив заступник міністра оборони країни Павел Бейда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова Бейди: "У нас немає іншого виходу. Ситуація на кордоні серйозна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон…Це буде одним з елементів "Східного щита"".

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Деталі: Він додав, що у Польщі немає протипіхотних мін, але є "можливості їх виробити".

"Це будуть робити (виробляти міни, – ред.) заводи Польської збройної групи, але я не хочу вдаватися в деталі. Йдеться про замовлення на кілька сотень тисяч, можна говорити про мільйон (штук, – ред.)", – розповів Бейда.

Його заява пролунала на тлі того, як Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили 18 березня про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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