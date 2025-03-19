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Польща хоче замінувати кордони з РФ та Білоруссю

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 19 березня 2025, 10:14
Польща хоче замінувати кордони з РФ та Білоруссю
Протипіхотна міна. Фото ілюстративне з uk.wikipedia.org

Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит", заявив заступник міністра оборони країни Павел Бейда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24 

Пряма мова Бейди: "У нас немає іншого виходу. Ситуація на кордоні серйозна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон…Це буде одним з елементів "Східного щита"".

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Деталі: Він додав, що у Польщі немає протипіхотних мін, але є "можливості їх виробити".

"Це будуть робити (виробляти міни, – ред.) заводи Польської збройної групи, але я не хочу вдаватися в деталі. Йдеться про замовлення на кілька сотень тисяч, можна говорити про мільйон (штук, – ред.)", – розповів Бейда.

Його заява пролунала на тлі того, як Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили 18 березня про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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Передісторія:

  • Раніше намір країн Балтії та Польщі вийти із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, прокоментував глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна. Він назвав неправильним те, що "ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас".

ПольщакордонРосіяБілорусь
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