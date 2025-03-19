Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Польша хочет заминировать границы с РФ и Беларусью

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 10:14
Польша хочет заминировать границы с РФ и Беларусью
Противопехотная мина. Фото иллюстративное с uk.wikipedia.org

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит", заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Бейды: "У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе... Это будет одним из элементов "Восточного щита"".

Реклама:

Детали: Он добавил, что у Польши нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести".

"Это будут делать (производить мины, – ред.) заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу вдаваться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе (штук, – ред.)", – рассказал Бейда.

Его заявление прозвучало на фоне того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили 18 марта о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, запрещающей противопехотные мины, прокомментировал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Он назвал назвал неправильным то, что "мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас".

ПольшаграницаРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
Количество погибших в результате атаки российских БпЛА на Киев возросло до трех человек – КГВА
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
Все новости...
Польша
Польша работает над укреплением кибербезопасности перед президентскими выборами
Вэнс: Я был бы шокирован, если бы США захотели переместить ядерное оружие на восток Европы
Дуда раскритиковал главу МИД Польши за перепалку с Маском и Рубио в Х
Последние новости
10:13
видеоВоздушные силы поразили скопление россиян в укрытии в Торецке
10:00
Премьер Британии: Нас призывают выбирать между США и Европой, но Черчилль этого не сделал
09:41
Россияне заявили об атаке более полусотни украинских БПЛА
09:28
Акция неонацистов в Берлине завершилась преждевременно из-за столкновений
09:15
историяВойна без победы. История страны, которая исчезла из-за предательства союзников и "реальной политики"
09:14
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
09:00
В Париже проходит референдум, чтобы сделать 500 улиц пешеходными
08:46
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
08:27
В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
07:46
Количество погибших в результате атаки российских БпЛА на Киев возросло до трех человек – КГВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: