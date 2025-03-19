Польша хочет заминировать границы с РФ и Беларусью

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит", заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Бейды: "У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе... Это будет одним из элементов "Восточного щита"".

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Детали: Он добавил, что у Польши нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести".

"Это будут делать (производить мины, – ред.) заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу вдаваться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе (штук, – ред.)", – рассказал Бейда.

Его заявление прозвучало на фоне того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили 18 марта о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

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