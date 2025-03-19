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Reuters: США послабили заходи з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 19 березня 2025, 10:20
Reuters: США послабили заходи з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними Reuters, кілька агентств національної безпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Колишній президент Джо Байден минулого року наказав своїй команді національної безпеки створити робочі групи для моніторингу цього питання на тлі попереджень американської розвідки про те, що Росія посилює тіньову війну проти західних країн.

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План розроблявся під керівництвом президентської Ради національної безпеки (РНБ) і залучав щонайменше сім агентств національної безпеки, які працювали з європейськими союзниками над зривом змов, спрямованих проти Європи і США, розповіли Reuters посадовців, які брали участь в робочих групах.

За словами колишніх американських посадовців, перед інавгурацією президента Дональда Трампа його нова адміністрація була проінформована командою Байдена про ці зусилля і закликала продовжувати моніторинг російської кампанії гібридної війни.

Однак після вступу Трампа на посаду 20 січня значна частина роботи зайшла в глухий кут, за словами одинадцяти нинішніх і колишніх посадовців, які побажали залишитися анонімними.

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Регулярні зустрічі Ради національної безпеки з європейськими посадовцями з питань національної безпеки стали незапланованими, а РНБ також припинила офіційну координацію зусиль між американськими відомствами, в тому числі з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки і Державним департаментом.

Reuters не змогло з'ясувати, чи президент наказав адміністрації припинити всю роботу з моніторингу та протидії російській кампанії, чи відомства все ще працюють над наймом додаткового персоналу, чи вони приймають власні політичні рішення, незалежні від Білого дому.

Деякі посадовці, залучені до робочих груп, заявили, що вони стурбовані тим, що адміністрація Трампа втрачає пріоритетність цього питання, незважаючи на попередження розвідки. Ці зміни слідують за згортанням інших проєктів, спрямованих на Росію, розпочатих адміністрацією Байдена.

Минулого місяця ФБР припинило зусилля з протидії втручанню в американські вибори з боку іноземних супротивників, включаючи Росію, і відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням у Міністерстві внутрішньої безпеки. Міністерство юстиції також розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

Незрозуміло, якою мірою США все ще діляться розвідданими, пов'язаними з диверсійною кампанією, з європейськими союзниками. Урядовці Великої Британії заявили, що рутинний обмін розвідданими між Сполученими Штатами та британським урядом триває.

Американський високопосадовець в НАТО сказав, що США все ще координують свої дії зі своїми союзниками з цього питання, але відмовився надати більш детальну інформацію. ЦРУ, ФБР і Державний департамент відмовилися від коментарів.

Аніта Гіппер, речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, сказала, що у неї немає конкретної інформації, якою вона могла б поділитися, коли її запитали про призупинення деяких зустрічей з обміну розвідданими. Вона сказала, що ЄС координує з НАТО протидію гібридним загрозам, які охоплюють все – від фізичних диверсій на об'єктах критичної інфраструктури до дезінформаційних кампаній.

Нагадаємо:

  • Наприкінці лютого стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями
  • Втім пізніше у Петагоні заперечили, що Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти Росії. 

СШАРосіякібербезпека
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