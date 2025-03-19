Reuters: США ослабили меры по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам

По данным Reuters, несколько агентств национальной безопасности США прекратили скоординированные усилия по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам, уменьшая давление на Россию на фоне инициатив Трампа по прекращению войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Бывший президент Джо Байден в прошлом году приказал своей команде национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга этого вопроса на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия усиливает теневую войну против западных стран.

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План разрабатывался под руководством президентского Совета национальной безопасности (СНБ) и привлекал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности, которые работали с европейскими союзниками над срывом заговоров, направленных против Европы и США, рассказали Reuters должностные лица, участвовавшие в рабочих группах.

По словам бывших американских чиновников, перед инаугурацией президента Дональда Трампа его новая администрация была проинформирована командой Байдена об этих усилиях и призвала продолжать мониторинг российской кампании гибридной войны.

Однако после вступления Трампа в должность 20 января значительная часть работы зашла в тупик, по словам одиннадцати нынешних и бывших чиновников, пожелавших остаться анонимными.

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Регулярные встречи Совета национальной безопасности с европейскими чиновниками по вопросам национальной безопасности стали незапланированными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между американскими ведомствами, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Reuters не смогло выяснить, приказал ли президент администрации прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, или ведомства все еще работают над наймом дополнительного персонала, или они принимают собственные политические решения, независимые от Белого дома.

Некоторые чиновники, вовлеченные в рабочие группы, заявили, что они обеспокоены тем, что администрация Трампа теряет приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки. Эти изменения следуют за сворачиванием других проектов, направленных на Россию, начатых администрацией Байдена.

В прошлом месяце ФБР прекратило усилия по противодействию вмешательству в американские выборы со стороны иностранных противников, включая Россию, и отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности. Министерство юстиции также расформировало группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.

Непонятно, в какой степени США все еще делятся разведданными, связанными с диверсионной кампанией, с европейскими союзниками. Чиновники Великобритании заявили, что рутинный обмен разведданными между Соединенными Штатами и британским правительством продолжается.

Американский чиновник в НАТО сказал, что США все еще координируют свои действия со своими союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить более подробную информацию. ЦРУ, ФБР и Государственный департамент отказались от комментариев.

Анита Гиппер, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сказала, что у нее нет конкретной информации, которой она могла бы поделиться, когда ее спросили о приостановлении некоторых встреч по обмену разведданными. Она сказала, что ЕС координирует с НАТО противодействие гибридным угрозам, которые охватывают все – от физических диверсий на объектах критической инфраструктуры до дезинформационных кампаний.

Напомним: