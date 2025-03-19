У Павлограді чоловік заманив наряд поліції у пастку, щоб підірвати: його затримали

СБУ затримала завербованого спецслужбами РФ 25-річноного безробітного жителя Дніпропетровщини, який намагався підірвати наряд поліції, викликавши його за номером 102.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, Дніпропетровської облпрокуратури

Дослівно ОГП: "За даними слідства, 25-річний чоловік, діючи за вказівкою і під дистанційним керівництвом "куратора" – ймовірно, представника ворожих спецслужб, виготовив вибуховий пристрій.

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Наприкінці грудня 2024 року у м. Павлоград чоловік заклав вибухівку у покинутій будівлі. Для фіксації злочину він розмістив поблизу пристрою відеокамеру з віддаленим доступом".

Деталі: Повідомляється, що за вказівкою "замовника" підозрюваний активував вибухівку, коли туди прибув наряд поліції, викликаний анонімом за номером 102. Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту "винагороду", яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.

Правоохоронці відвернули теракт та затримали фігуранта. Під час обшуків у нього вилучили засоби детонації, компоненти вибухового пристрою, мобільний телефон та сім-картки.

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.