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В Павлограде мужчина заманил наряд полиции в ловушку, чтобы взорвать: его задержали

Станислав ПогориловСреда, 19 марта 2025, 10:59
В Павлограде мужчина заманил наряд полиции в ловушку, чтобы взорвать: его задержали
Фото: ОГП, Днепропетровская облпрокуратура

СБУ задержала завербованного спецслужбами РФ 25-летнего безработного жителя Днепропетровщины, который пытался взорвать наряд полиции, вызвав его по номеру 102.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП, Днепропетровской облпрокуратуры

Дословно ОГП: "По данным следствия, 25-летний мужчина, действуя по указанию и под дистанционным руководством "куратора" - вероятно, представителя вражеских спецслужб, изготовил взрывное устройство.

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В конце декабря 2024 года в г. Павлоград мужчина заложил взрывчатку в заброшенном здании. Для фиксации преступления он разместил вблизи устройства видеокамеру с удаленным доступом".

 

Детали: Сообщается, что по указанию "заказчика" подозреваемый активировал взрывчатку, когда туда прибыл наряд полиции, вызванный анонимом по номеру 102. После совершения теракта оккупанты обещали своему агенту "вознаграждение", которое он надеялся получить на собственный криптокошелек.

 

Правоохранители предотвратили теракт и задержали фигуранта. Во время обысков у него изъяли средства детонации, компоненты взрывного устройства, мобильный телефон и сим-карты.

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУроссийско-украинская войнаДнепропетровская область
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