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Венеційська комісія вважає, що під час війни держава має гарантувати альтернативну службу

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 19 березня 2025, 11:47
Венеційська комісія вважає, що під час війни держава має гарантувати альтернативну службу
Ілюстративне фото: Getty Images

Венеційська комісія Ради Європи наполягає, що навіть під час війни держава має забезпечувати право на альтернативну (невійськову) службу без необхідності носіння зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на консультативний висновок Венеційської комісії

Деталі: "Венеційка" стверджу, що листом від 4 грудня 2024 року виконувач обов'язків Голови Конституційного суду України звернувся до комісії з проханням надати висновок amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

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У комісії зазначили, що  відповідно до Європейської конвенції з прав людини, але не Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відступи від права на відмову від військової служби з міркувань совісті можливі, але лише в тій мірі, в якій цього вимагає гострота ситуації.

"Відповідно до ЄКПЛ, а також МПГПП, держави мають позитивне зобов'язання створити систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової системи, не мати карального характеру і не виходити за рамки розумних часових обмежень", – йдеться у висновку.

Венеційська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо у випадку загальної мобілізації.

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"Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни", – наголосили у "Венеційці".

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