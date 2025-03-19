Венеційська комісія вважає, що під час війни держава має гарантувати альтернативну службу
Венеційська комісія Ради Європи наполягає, що навіть під час війни держава має забезпечувати право на альтернативну (невійськову) службу без необхідності носіння зброї.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на консультативний висновок Венеційської комісії
Деталі: "Венеційка" стверджу, що листом від 4 грудня 2024 року виконувач обов'язків Голови Конституційного суду України звернувся до комісії з проханням надати висновок amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.
У комісії зазначили, що відповідно до Європейської конвенції з прав людини, але не Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відступи від права на відмову від військової служби з міркувань совісті можливі, але лише в тій мірі, в якій цього вимагає гострота ситуації.
"Відповідно до ЄКПЛ, а також МПГПП, держави мають позитивне зобов'язання створити систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової системи, не мати карального характеру і не виходити за рамки розумних часових обмежень", – йдеться у висновку.
Венеційська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо у випадку загальної мобілізації.
"Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни", – наголосили у "Венеційці".
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