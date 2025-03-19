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Венецианская комиссия считает, что во время войны государство должно гарантировать альтернативную службу

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 19 марта 2025, 11:47
Венецианская комиссия считает, что во время войны государство должно гарантировать альтернативную службу
Иллюстративное фото: Getty Images

Венецианская комиссия Совета Европы настаивает, что даже во время войны государство должно обеспечивать право на альтернативную (невоенную) службу без необходимости ношения оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на консультативное заключение Венецианской комиссии

Детали: "Венецианка" утверждает, что письмом от 4 декабря 2024 года исполняющий обязанности Председателя Конституционного суда Украины обратился в комиссию с просьбой предоставить заключение amicus curiae относительно альтернативной (невоенной) службы.

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В комиссии отметили, что в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, но не Международным пактом о гражданских и политических правах, отступления от права на отказ от военной службы по соображениям совести возможны, но лишь в той мере, в какой этого требует острота ситуации.

"В соответствии с ЕКПЧ, а также МПГПП, государства имеют позитивное обязательство создать систему альтернативной службы, которая должна быть отделена от военной системы, не иметь карательного характера и не выходить за рамки разумных временных ограничений", – говорится в заключении.

Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по соображениям совести предполагает, что она не может быть полностью исключена во время войны, хотя государства имеют ограниченную свободу усмотрения, особенно в случае всеобщей мобилизации.

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"Однако Венецианская комиссия считает, что ни при каких обстоятельствах лицо, которое отказывается от военной службы по соображениям совести, не может быть обязано носить или использовать оружие, даже для самообороны страны", – отметили в "Венецианке".

Напомним:

ЕС
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