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У США через уряд Трампа могли знищити докази викрадення Росією 30 000 дітей з України – ЗМІ

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 19 березня 2025, 11:52
У США через уряд Трампа могли знищити докази викрадення Росією 30 000 дітей з України – ЗМІ
Фото ілюстративне з pixabay.com

Оновлено: Речниця Державного департаменту Теммі Брюс 19 березня заявила, що інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.

Адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила програму відстеження масових депортацій українських дітей до Росії, через що могли бути видалені докази воєнних злочинів Росії, на дослідження яких витратили 26 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

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Деталі: За словами законодавців-демократів, адміністрація президента Дональда Трампа припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, на тлі скорочень широкого спектра урядових програм США та більшої частини іноземної допомоги.

Через це демократи підготували листа до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента, який, за даними Reuters, мають надіслати у середу.

У ньому вказано, що Держдепартамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення".

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Також в листі додали, що через рішення адміністрації Трампа дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані, про близько 30 000 дітей, вивезених з України.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", – йдеться в листі законодавців-демократів.

Про припинення програми вперше написала газета The Washington Post. Про це стало відомо того ж дня, коли Трамп мав телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Під час цього спілкування РФ не погодилася на 30-денне припинення бойових дій.

Особа, знайома з програмою відстеження, повідомила, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей… Якби ви хотіли захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищили би цю штуку. І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", – сказав співрозмовник видання.

Американські законодавці-демократи закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Передісторія:

  • У березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 
  • У грудні 2024 року, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти п’яти осіб, пов’язаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

СШАРосіядепортація
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