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У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 19 березня 2025, 21:51
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Фото ілюстративне - Getty Images

Інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.

Джерело: про це на брифінгу 19 березня заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Брюс підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

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"Фінансування було скорочене на основі оцінок, які ми робили стосовно всього фінансування, чи відповідало воно нашому баченню сприяння американським інтересам", – підтвердила вона.

"Можу сказати, що теорії змови чи острахи стосовно того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у віданні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені і не загубились", – зазначила речниця.

Раніше група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачеі докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.

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Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

У грудні 2024 року, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

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