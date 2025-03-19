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УП 100. Сила жінок

Людмила Таболіна увійшла до списку лідерок УП.100 Сила жінок

Українська правда, Станіслав ПогоріловСереда, 19 березня 2025, 13:19
Людмила Таболіна увійшла до списку лідерок УП.100 Сила жінок
Фото "Української правди"

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українок, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100. Сила жінок. Однією з переможниць у категорії "Освіта і наука" стала педагогиня Людмила Таболіна

Людмила Таболіна – вчителька української мови та літератури з Харкова. До початку повномасштабної війни вона працювала в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №73. Вона неодноразово отримувала різноманітні нагороди за педагогічну діяльність, зокрема за серію уроків з української літератури для дітей з інвалідністю та дітей із соціально незахищених груп на платформі Moodle. Також жінка долучалася до різноманітних дистанційних уроків молодих вчителів, підтримувала їхнє прагнення викладати в школах України.

24 лютого 2022 року вона організувала роботи з облаштування сховища на базі школи, де викладала. Так школа почала працювати як гуманітарний штаб, до якого постійно приходили мешканці сусідніх розбитих будинків. Перші чотири місяці повномасштабної війни, коли в місті не курсував транспорт, Людмила щодня проходила 11 кілометрів до школи і стільки ж назад. Водночас вона стала волонтеркою фонду "Вільних та небайдужих" і допомагала вивозити людей із Харкова й інших областей до безпечних місць. Загалом завдяки зусиллям команди волонтерів виїхати в безпечні місця змогли близько 2700 людей. 

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У квітні 2022 року школа відновила дистанційне навчання на волонтерських засадах вчителів. Людмила почала проводити консультації з української мови й літератури, підтримувала дітей психологічно, а іноді займалася з учнями початкових класів, які переховувалися в укритті школи в Харкові.

"Між обстрілами і повітряними тривогами, коли було хоч трохи тихо і безпечно, ми піднімалися до мого кабінету та вивчали українську мову: читали книжки, робили творчі вправи, розгадували ребуси. Учителі цих дітей виїхали за межі України чи перебували без засобів звʼязку з учнями, тож я з дозволу батьків цих дітей підхопила естафету і стала викладати у 1-4 класах, хоча зазвичай веду уроки у середній і старшій школі", - поділилася Таболіна. 

У 2023 році Людмила увійшла до списку 50 найкращих вчителів планети за версією Global Teacher Prize. Вона також була фіналісткою премії раніше, у 2019 році. 

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Зараз Людмила працює в Києві – викладає в одному з міських ліцеїв. Вона організовує благодійні ярмарки для допомоги Збройним Силам України,вчить дітей соціальної активності, проводить уроки гендерного виховання, розміщує в мережі власні матеріали для уроків з української мови та літератури.

Хто ще увійшов до сотні лідерок за версією УП? Приходь на захід 25 березня і дізнайся!

Генеральним партнером цьогорічної премії став UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Преміум партнер — KORMOTECH, FPV-дрони "Генерал Черешня", а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen та Gamondi та Galicia.

УП 100
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