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УП 100. Сила жінок

Людмила Таболина вошла в список лидеров УП.100 Сила женщин

Украинская правда, Станислав ПогориловСреда, 19 марта 2025, 13:19
Людмила Таболина вошла в список лидеров УП.100 Сила женщин
Фото "Украинской правды"

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинок, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. Сила женщин. Одной из победительниц в категории "Образование и наука" стала педагог Людмила Таболина.

Людмила Таболина - учительница украинского языка и литературы из Харькова. До начала полномасштабной войны она работала в Харьковской специализированной школе I-III ступеней №73. Она неоднократно получала различные награды за педагогическую деятельность, в частности за серию уроков по украинской литературе для детей с инвалидностью и детей из социально незащищенных групп на платформе Moodle. Также женщина участвовала в различных дистанционных уроках молодых учителей, поддерживала их стремление преподавать в школах Украины.

24 февраля 2022 года она организовала работы по обустройству хранилища на базе школы, где преподавала. Так школа начала работать как гуманитарный штаб, в который постоянно приходили жители соседних разбитых домов. Первые четыре месяца полномасштабной войны, когда в городе не курсировал транспорт, Людмила ежедневно проходила 11 километров до школы и столько же обратно. В то же время она стала волонтером фонда "Свободных и неравнодушных" и помогала вывозить людей из Харькова и других областей в безопасные места. Всего благодаря усилиям команды волонтеров выехать в безопасные места смогли около 2700 человек.

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В апреле 2022 года школа возобновила дистанционное обучение на волонтерских началах учителей. Людмила начала проводить консультации по украинскому языку и литературе, поддерживала детей психологически, а иногда занималась с учениками начальных классов, которые скрывались в укрытии школы в Харькове.

"Между обстрелами и воздушными тревогами, когда было хоть немного тихо и безопасно, мы поднимались в мой кабинет и изучали украинский язык: читали книги, делали творческие упражнения, разгадывали ребусы. Учителя этих детей выехали за пределы Украины или находились без средств связи с учениками, поэтому я с разрешения родителей этих детей подхватила эстафету и стала преподавать в 1-4 классах, хотя обычно веду уроки в средней и старшей школе", - поделилась Таболина.

В 2023 году Людмила вошла в список 50 лучших учителей планеты по версии Global Teacher Prize. Она также была финалисткой премии ранее, в 2019 году.

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Сейчас Людмила работает в Киеве - преподает в одном из городских лицеев. Она организовывает благотворительные ярмарки для помощи Вооруженным Силам Украины, учит детей социальной активности, проводит уроки гендерного воспитания, размещает в сети собственные материалы для уроков по украинскому языку и литературе.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 25 марта и узнай!

Генеральным партнером нынешней премии стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Премиум партнер — KORMOTECH, FPV-дрони "Генерал Черешня", а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen та Gamondi та Galicia.

УП 100
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