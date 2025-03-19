У Києві "кредитори" влаштували погоню зі стріляниною за іноземцем, який заборгував гроші

Столичні правоохоронці затримали трьох мешканців Києва, які зі стріляниною вибивали борг у свого знайомого іноземця.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Встановлено, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тисяч доларів США чоловік в обумовлені строки не зміг. Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо.

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Попри це боржник рушив з місця. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав уже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів кожному з кредиторів.

Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру в примушуванні до виконання чи невиконанні цивільно-правових зобов'язань, вчиненому організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або такому, що завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки.