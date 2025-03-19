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В Киеве "кредиторы" устроили погоню со стрельбой за иностранцем, который задолжал деньги

Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 13:37
В Киеве кредиторы устроили погоню со стрельбой за иностранцем, который задолжал деньги
фото прокуратуры

Столичные правоохранители задержали трех жителей Киева, которые со стрельбой выбивали долг у своего знакомого иностранца.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Установлено, что иностранец, который занимался бизнесом в Украине, вложил деньги трех своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тысяч долларов США человек в оговоренные сроки не смог. Кредиторы поджидали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо.

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Несмотря на это должник тронулся с места. Трое подозреваемых начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали бить, требуя вернуть по 40 тысяч долларов каждому из кредиторов.

Трех нападавших задержали и сообщили им о подозрении в принуждении к выполнению или невыполнении гражданско-правовых обязательств, совершенном организованной группой или соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья, или таком, что нанесло большой вред или повлекло другие тяжкие последствия.

Киевпрокуратура
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