У Трампа чекають на повне припинення вогню вже "за кілька тижнів"

Спецпосланець президента США Стів Віткофф переконаний, що вже "за кілька тижнів" у війні між Росією і Україною настане "повне припинення вогню".

Джерело: Віткофф у середу в ефірі Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи розмову між американським президентом та очільником Кремля Владіміром Путіним, Віткофф заявив, що вони "домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні", а також про шлях до "повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних днів".

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На його думку, за "пару тижнів" вдасться дійти до "повного припинення вогню".

"Я думаю, що за пару тижнів ми до цього дійдемо. Отже, багато хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над "і", і всі зацікавлені в цьому процесі", – запевнив він.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

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Як відомо, під час розмови Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.