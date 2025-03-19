У Трампа ждут полного прекращения огня уже "через несколько недель"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф убежден, что уже "через несколько недель" в войне между Россией и Украиной наступит "полное прекращение огня".

Источник: Уиткофф в среду в эфире Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Комментируя разговор между американским президентом и главой Кремля Владимиром Путиным, Уиткофф заявил, что они "договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня", а также о пути к "полному прекращению огня, который будет обсуждаться в течение следующих дней".

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По его мнению, за "пару недель" удастся прийти к "полному прекращению огня".

"Я думаю, что за пару недель мы до этого дойдем. Много хороших новостей. Теперь дело за техническими группами, которые должны расставить все точки над "і", и все заинтересованы в этом процессе", – заверил он.

Напомним, Уиткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

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Как известно, во время разговора Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.