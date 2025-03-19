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Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою новітнього засобу

Валентина РоманенкоСереда, 19 березня 2025, 17:53
Сили безпілотних систем перехоплюють Шахеди за допомогою новітнього засобу
фото СБС

Оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS СБС вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.

Джерело: Сили безпілотних систем

Деталі: Зазначається, що виріб коштує близько $5000, тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад $150 000.

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Якихось технічних характеристик засобу не наводиться.

Дослівно: "Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців.

Щодо діяльності та результатів роботи в даному напрямку очікуйте подальших офіційних новин".

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безпілотникиШахед
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