Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью новейшего средства
Среда, 19 марта 2025, 17:53
Операторы подразделения Darknode 412-го полка NEMESIS СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства.
Источник: Силы беспилотных систем
Детали: Отмечается, что изделие стоит около $5000, тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000.
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Каких-то технических характеристик средства не приводится.
Дословно: "Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев.
О деятельности и результатах работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей".
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