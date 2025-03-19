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Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью новейшего средства

Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 17:53
Силы беспилотных систем перехватывают Шахеды с помощью новейшего средства
фото СБС

Операторы подразделения Darknode 412-го полка NEMESIS СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства.

Источник: Силы беспилотных систем

Детали: Отмечается, что изделие стоит около $5000, тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000.

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Каких-то технических характеристик средства не приводится.

Дословно: "Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев.

О деятельности и результатах работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей".

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беспилотникиШахед
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