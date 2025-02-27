Північна Корея відправила додаткові війська до Росії для участі у війні проти України

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою.

Джерело: Reuters з посиланням на розвідку та ЗМІ Південної Кореї

Деталі: За інформацією південнокорейських медіа, Північна Корея відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області Росії. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії.

Реклама:

Південнокорейське видання JoongAng із посиланням на численні джерела повідомляє, що у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до Росії до трьох тисяч військовослужбовців.

Перекидання військ здійснювалося російськими вантажними суднами та військовими літаками. Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області.

Передісторія:

РЕКЛАМА: