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Війна 2025

Армія РФ намагається знищити логістику ЗСУ на Курщині – DeepState

Євген КізіловЧетвер, 20 лютого 2025, 21:56
Армія РФ намагається знищити логістику ЗСУ на Курщині – DeepState
мапа: DeepState

Російські війська активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область РФ. Вони здійснюють вогневе ураження "по всьому, що рухається в ту сторону на Сумщині".

Джерело: військово-аналітичний проєкт DeepState у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що наразі найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка. Тут ворог діє FPV-дронами та артилерією.

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За даними аналітиків, росіяни "повністю окупували Свердлікове" та продовжують тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил оборони.

Дослівно: "Для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре".

Курська область Збройні силивійна
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