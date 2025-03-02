США прискорюють надання Ізраїлю військової допомоги на 4 мільярди доларів

Державний секретар США Марко Рубіо підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставки військової допомоги Ізраїлю на суму 4 мільярди доларів.

Джерело: заява Державного секретаря США Марко Рубіо, Reuters

Пряма мова: "Я підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставки близько 4 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю. Рішення скасувати часткове ембарго на постачання зброї, введене адміністрацією Байдена, яке помилково затримало певну кількість зброї та боєприпасів з Ізраїлю, є ще одним свідченням того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп".

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Деталі: У своїй заяві Рубіо повідомив, що з моменту вступу на посаду адміністрація Трампа схвалила майже 12 мільярдів доларів великих продажів іноземних військових товарів до Ізраїлю.

28 лютого Пентагон оголосив, що Держдепартамент схвалив продаж Ізраїлю бомб, комплектів для підриву та іншої зброї на майже 3 мільярди доларів.

Адміністрація повідомила Конгрес про ймовірний продаж зброї в екстреному порядку, нехтуючи давньою практикою надання головам і провідним членам комітетів у закордонних справах Палати представників і Сенату можливості розглянути питання про продаж і запросити додаткову інформацію перед тим, як зробити офіційне повідомлення Конгресу.

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Дослівно Reuters: "24 лютого адміністрація Трампа скасувала наказ часів президента Джо Байдена, який зобов’язував її повідомляти про потенційні порушення міжнародного права, пов’язані з поставленою США зброєю з боку союзників, включаючи Ізраїль. Вона також скасувала більшу частину гуманітарної іноземної допомоги США".

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