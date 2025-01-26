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Трамп відправить майже 2 тисячі 900-кілограмових бомб до Ізраїлю

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 01:29
Трамп відправить майже 2 тисячі 900-кілограмових бомб до Ізраїлю
Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху. Фото: Getty Images

Адміністрація президента Дональда Трампа зняла заборону, введену президентом Джо Байденом, на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.

Джерело: Reuters, Axios

Деталі: За словами ізраїльських посадовців, 1800 бомб MK-84, які зберігаються на складах у США, будуть доставлені морським транспортом до Ізраїлю найближчими днями.

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У травні 2024 року адміністрація Байдена призупинила постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю через занепокоєння щодо їх використання в густонаселених районах Гази, зокрема в місті Рафах, де перебувало понад мільйон палестинців. 

Раніше США доставили Ізраїлю понад 10 тисяч таких бомб – відомих як "бункерні бомби", оскільки вони можуть проникати глибоко під землю, перш ніж вибухнути. Припинення поставок спричинило значне напруження у відносинах між США та Ізраїлем.

"Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі!", – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

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Раніше адміністрація Байдена висловлювала стурбованість, що використання Ізраїлем таких потужних бомб у густонаселених районах може призвести до значних жертв серед цивільного населення. Призупинення постачання викликало напруженість у відносинах між США та Ізраїлем.

СШАІзраїльзброя
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