Зеленський: Ми готові підписати угоду про корисні копалини зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії, повідомляє ВВС

Деталі: Президента запитали про майбутнє угоди.

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Він відповів, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.

Пряма мова: "Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати.

Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові".

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Деталі: Відносини України зі США триватимуть, заявив Зеленський, пізніше додавши, що він не вважає, що п'ятничні сцени в Овальному кабінеті "принесли щось позитивне або додаткове нам як партнерам".

Він додав, що "впевнений, що ця ситуація пройде" і що в майбутньому, якщо переговори будуть "конструктивними, буде позитивний результат".

Передісторія:

Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.

Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Зеленський зазначив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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