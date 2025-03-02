Зеленський: Ми готові підписати угоду про корисні копалини зі США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами.
Джерело: Зеленський у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії, повідомляє ВВС
Деталі: Президента запитали про майбутнє угоди.
Він відповів, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.
Пряма мова: "Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати.
Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові".
Деталі: Відносини України зі США триватимуть, заявив Зеленський, пізніше додавши, що він не вважає, що п'ятничні сцени в Овальному кабінеті "принесли щось позитивне або додаткове нам як партнерам".
Він додав, що "впевнений, що ця ситуація пройде" і що в майбутньому, якщо переговори будуть "конструктивними, буде позитивний результат".
Передісторія:
- Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
- Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Зеленський зазначив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.
- Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.
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