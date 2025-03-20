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Російська армія масовано атакувала Куп’янськ на Харківщині – убила 2 людей

Тетяна Олійник, Ірина БалачукЧетвер, 20 березня 2025, 12:12
Російська армія масовано атакувала Куп’янськ на Харківщині – убила 2 людей
Фото - ДСНС Харківщини

Російська армія 19 березня масовано завдала ударів по Куп’янську в Харківській області, 2 людини загинули, ще троє постраждали.

Джерело: ДСНС, Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "По обіді (19 березня – ред.) російські окупанти завдали серію авіаударів по місту на Харківщині. Внаслідок вибухів КАБ поранено 85-річну жінку, 76-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес".

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фото - дснс

Деталі: Також, за даними рятувальників, виникли пожежі у приватному секторі. 

Згодом прокуратура повідомила, що Росія близько 20:50 знову вдарила по Купʼянську з авіації, внаслідок чого загинув 51-річний чоловік, ще одна людина дістала вибухове поранення. Також пошкоджено житлові будинки, загорівся гараж.  

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог масовано завдавав ударів по Куп’янську із авіації: лише за кілька годин скинув щонайменше 20 КАБів. Внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах.  

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Доповнено: Вранці 20 березня Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв у Куп’янську зросла до двох – рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів будинку.

"З-під завалів домоволодіння рятувальники дістали тіло 85-річної жінки….В наслідок вчорашніх обстрілів Купʼянська загинули двоє людей, ще троє постраждали", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють точний тип авіаційного боєприпасу, яким війська РФ атакували місто.
 

Харківська областьобстрілпожежа
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