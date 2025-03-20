Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів

Фінляндія і Україна підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту.

Джерело: Зеленський заявив під час Zoom-брифінгу для журналістів, сайт ОП

Пряма мова Зеленського: "У нас була дуже хороша розмова, дуже сильна зустріч з нашими друзями з Фінляндії – з президентом, з прем’єр-міністром…

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Ми були у кращих бомшелтирах, які, я вважаю, на сьогодні існують. І хочу сказати, що з 1939 року Фінляндія почала будувати велику систему бомбосховищ, і я вражений об’ємами, а вони вражені нашими досягненнями, тому в нас буде обмін.

…ті простори, що вони побудували, уявіть собі, в них, 5,6 млн населення, а побудовано серйозних бомбосховищ на 5 млн людей, якщо бути точним, на 4,9 млн людей. Це побудовано, і досі вони будують".

Деталі: У контексті будівництва бомбосховищ у Фінляндії Зеленський додав: "Усі розуміють, хто така Росія".

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На сайті ОП зазначається, що "у присутності президентів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністерка внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту".

У повідомленні ОП додають: "Обов’язкове спорудження укриттів під час забудови є нормою для Фінляндії. Загалом таких об’єктів – понад 50 тис., і в разі потреби вони можуть захистити більш як 5 млн осіб".

У Фінляндії Зеленському розповіли, що зараз укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. У разі потреби об’єкти мусять звільнити й підготувати до експлуатації за призначенням протягом 72 годин.