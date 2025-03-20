Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів

Ольга Глущенко Четвер, 20 березня 2025, 01:24
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів
фото: сайт ОП

Фінляндія і Україна підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту.

Джерело: Зеленський заявив під час Zoom-брифінгу для журналістів, сайт ОП

Пряма мова Зеленського: "У нас була дуже хороша розмова, дуже сильна зустріч з нашими друзями з Фінляндії – з президентом, з прем’єр-міністром…

Реклама:

Ми були у кращих бомшелтирах, які, я вважаю, на сьогодні існують. І хочу сказати, що з 1939 року Фінляндія почала будувати велику систему бомбосховищ, і я вражений об’ємами, а вони вражені нашими досягненнями, тому в нас буде обмін.

…ті простори, що вони побудували, уявіть собі, в них, 5,6 млн населення, а побудовано серйозних бомбосховищ на 5 млн людей, якщо бути точним, на 4,9 млн людей. Це побудовано, і досі вони будують".

Деталі: У контексті будівництва бомбосховищ у Фінляндії Зеленський додав: "Усі розуміють, хто така Росія".

РЕКЛАМА:

На сайті ОП зазначається, що "у присутності президентів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністерка внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту".

У повідомленні ОП додають: "Обов’язкове спорудження укриттів під час забудови є нормою для Фінляндії. Загалом таких об’єктів – понад 50 тис., і в разі потреби вони можуть захистити більш як 5 млн осіб".

У Фінляндії Зеленському розповіли, що зараз укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. У разі потреби об’єкти мусять звільнити й підготувати до експлуатації за призначенням протягом 72 годин.

ФінляндіяУкраїнаукриття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
Фінляндія
Зеленський прибув до Фінляндії: говоритиме з Стуббом про підтримку України
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €200 млн
Фінляндія не посилатиме своїх миротворців до України
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: