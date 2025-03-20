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Украина и Финляндия создают коалицию для строительства укрытий

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 марта 2025, 01:24
Украина и Финляндия создают коалицию для строительства укрытий
фото: сайт ОП

Финляндия и Украина подписали Совместное письмо о намерениях, которое начинает создание коалиции укрытий гражданской защиты.

Источник: Зеленский заявил во время Zoom-брифинга для журналистов, сайт ОП

Прямая речь Зеленского: "У нас был очень хороший разговор, очень сильная встреча с нашими друзьями из Финляндии – с президентом, с премьер-министром...

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Мы были в лучших бомшелтирах, которые, я считаю, на сегодня существуют. И хочу сказать, что с 1939 года Финляндия начала строить большую систему бомбоубежищ, и я поражен объемами, а они поражены нашими достижениями, поэтому у нас будет обмен.

...те пространства, которые они построили, представьте себе, у них, 5,6 млн населения, а построено серьезных бомбоубежищ на 5 млн человек, если быть точным, на 4,9 млн человек. Это построено, и до сих пор они строят".

Детали: В контексте строительства бомбоубежищ в Финляндии Зеленский добавил: "Все понимают, кто такая Россия".

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На сайте ОП отмечается, что "в присутствии президентов министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и министр внутренних дел Финляндской Республики Мари Рантанен подписали Совместное письмо о намерениях, которое начинает создание коалиции укрытий гражданской защиты".

В сообщении ОП добавляют: "Обязательное сооружение укрытий при застройке является нормой для Финляндии. Всего таких объектов – более 50 тыс., и в случае необходимости они могут защитить более 5 млн человек".

В Финляндии Зеленскому рассказали, что сейчас укрытия используют как паркинги, спортивные площадки, рестораны и магазины. В случае необходимости объекты должны освободить и подготовить к эксплуатации по назначению в течение 72 часов.

В Финляндии Зеленскому рассказали, что сейчас укрытия используют как паркинги, спортивные площадки, рестораны и магазины. В случае необходимости объекты должны освободить и подготовить к эксплуатации по назначению в течение 72 часов.

ФинляндияУкраинаукрытие
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