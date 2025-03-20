Канада веде переговори про участь у військово-промисловому проєкті ЄС – NYT

Канада веде переговори з Європейським Союзом про участь у новому військово-промисловому проєкті, що відкриє для неї нові ринки та зміцнить оборонну співпрацю на тлі охолодження відносин зі США.

Джерело: матеріал The New York Times

Дослівно: "Канада веде переговори з ЄС про приєднання до нового проєкту блоку щодо розширення його військової промисловості, крок, який дозволить Канаді брати участь у створенні європейських винищувачів та іншого військового обладнання на власних промислових об'єктах".

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Деталі: Канада почала зближуватися з Європою після обрання Дональда Трампа президентом США. Як зазначається в матеріалі NYT, співпраця у військовій промисловості з Європейським Союзом свідчить про те, що традиційні союзники Вашингтона поглиблюють свої зв’язки без його участі.

Це робиться для того, щоб зменшити залежність від США та захиститися від непередбачуваних рішень Трампа, які можуть вплинути на глобальну безпеку та оборонні поставки.

Новий лідер Канади, прем’єр-міністр Марк Карні, цього тижня зробив Париж і Лондон пунктами призначення своєї першої закордонної поїздки після вступу на посаду 14 березня, назвавши Канаду "найєвропейськішою з неєвропейських країн".

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Двоє офіційних осіб, один з ЄС, а інший з Канади, які безпосередньо знайомі з обговореннями, заявили, що Канада веде детальні переговори про приєднання до нової оборонної ініціативи ЄС, спрямованої на зміцнення європейської військової промисловості та зменшення залежності від США.

Як зазначають офіційні особи, Канада зможе стати частиною європейського реєстру військового виробництва, пропонуючи свої потужності для створення європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen – конкурента американського F-35.

"Канаді, згідно з умовами обговорення, також буде надано преференційний доступ на ринок ЄС військової техніки, альтернативу купівлі техніки у США", – йдеться у матеріалі NYT.

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