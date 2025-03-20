Канада ведет переговоры об участии в военно-промышленном проекте ЕС – NYT

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом об участии в новом военно-промышленном проекте, который откроет для нее новые рынки и укрепит оборонное сотрудничество на фоне охлаждения отношений с США.

Источник: материал The New York Times

Дословно: "Канада ведет переговоры с ЕС о присоединении к новому проекту блока по расширению его военной промышленности, шаг, который позволит Канаде участвовать в создании европейских истребителей и другого военного оборудования на собственных промышленных объектах".

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Детали: Канада начала сближаться с Европой после избрания Дональда Трампа президентом США. Как отмечается в материале NYT, сотрудничество в военной промышленности с Европейским Союзом свидетельствует о том, что традиционные союзники Вашингтона углубляют свои связи без его участия.

Это делается для того, чтобы уменьшить зависимость от США и защититься от непредсказуемых решений Трампа, которые могут повлиять на глобальную безопасность и оборонные поставки.

Новый лидер Канады, премьер-министр Марк Карни, на этой неделе сделал Париж и Лондон пунктами назначения своей первой зарубежной поездки после вступления в должность 14 марта, назвав Канаду "самой европейской из неевропейских стран".

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Два официальных лица, один из ЕС, а другой из Канады, которые непосредственно знакомы с обсуждениями, заявили, что Канада ведет детальные переговоры о присоединении к новой оборонной инициативе ЕС, направленной на укрепление европейской военной промышленности и уменьшение зависимости от США.

Как отмечают официальные лица, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, предлагая свои мощности для создания европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen – конкурента американского F-35.

"Канаде, согласно условиям обсуждения, также будет предоставлен преференциальный доступ на рынок ЕС военной техники, альтернативу покупке техники в США", – говорится в материале NYT.

Напомним: