Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Канада ведет переговоры об участии в военно-промышленном проекте ЕС – NYT

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 02:21
Канада ведет переговоры об участии в военно-промышленном проекте ЕС – NYT
Фото: Getty Images

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом об участии в новом военно-промышленном проекте, который откроет для нее новые рынки и укрепит оборонное сотрудничество на фоне охлаждения отношений с США.

Источник: материал The New York Times

Дословно: "Канада ведет переговоры с ЕС о присоединении к новому проекту блока по расширению его военной промышленности, шаг, который позволит Канаде участвовать в создании европейских истребителей и другого военного оборудования на собственных промышленных объектах".

Реклама:

Детали: Канада начала сближаться с Европой после избрания Дональда Трампа президентом США. Как отмечается в материале NYT, сотрудничество в военной промышленности с Европейским Союзом свидетельствует о том, что традиционные союзники Вашингтона углубляют свои связи без его участия.

Это делается для того, чтобы уменьшить зависимость от США и защититься от непредсказуемых решений Трампа, которые могут повлиять на глобальную безопасность и оборонные поставки.

Новый лидер Канады, премьер-министр Марк Карни, на этой неделе сделал Париж и Лондон пунктами назначения своей первой зарубежной поездки после вступления в должность 14 марта, назвав Канаду "самой европейской из неевропейских стран".

РЕКЛАМА:

Два официальных лица, один из ЕС, а другой из Канады, которые непосредственно знакомы с обсуждениями, заявили, что Канада ведет детальные переговоры о присоединении к новой оборонной инициативе ЕС, направленной на укрепление европейской военной промышленности и уменьшение зависимости от США.

Как отмечают официальные лица, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, предлагая свои мощности для создания европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen – конкурента американского F-35.

"Канаде, согласно условиям обсуждения, также будет предоставлен преференциальный доступ на рынок ЕС военной техники, альтернативу покупке техники в США", – говорится в материале NYT.

Напомним:

КанадаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Канада
Зеленский поговорил с премьером Канады об усилении давления на Москву
Канада увеличила вклад в Фонд энергетики Украины до 40 млн евро после выхода США
Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов в рамках инициативы ERA
Последние новости
22:21
В Херсоне и области из-за российских атак ранены 4 гражданских
22:08
Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
Все новости...
Реклама:
Реклама: