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Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 03:18
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
Фото: Getty Images

Група європейських країн розробляє стратегію залучення науковців із США у відповідь на скорочення фінансування у сфері освіти та досліджень американським урядом. 

Джерело: матеріал Politico

Деталі: У листі країн до Європейської комісії, з яким ознайомилося Politico, йдеться про те, що дванадцять урядів заявили, що Європейському Союзу потрібен "бум привабливості", щоб залучити таланти з-за кордону, "які можуть постраждати від втручання в дослідження та невмотивованих і жорстоких скорочень фінансування".

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Лист без дати був адресований єврокомісару з інновацій Катерині Захарієвій і підписаний Францією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Естонією, Латвією, Іспанією, Словенією, Німеччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.

"Необхідно терміново ... організувати себе, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати", – сказав міністр досліджень Франції Філіп Баптіст у заяві Politico.

У листі не згадується назва США, але є явні натяки. "Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути під загрозою будь-де", – йдеться в тексті.

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З початку президентства Дональда Трампа науково-освітня сфера США зазнала значних скорочень, зокрема в Міністерстві освіти та університетах, таких як Джонса Гопкінса.

У листі пропонується кілька заходів для залучення дослідників, зокрема фінансування, зміни в імміграційній системі та посилення міжнародних наукових партнерств. Європейські країни хочуть, щоб ЄС організував зустріч міністрів досліджень для розробки плану.

Не так давно європейські університети, зокрема Вільний університет Брюсселя, оголосили про вакансії для американських науковців, а французький Університет Екс-Марсель запустив програму підтримки науковців, які відчувають загрозу у США.

Нагадаємо:

наукаЄвропаСШАТрамп
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