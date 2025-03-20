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Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 03:18
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
Фото: Getty Images

Группа европейских стран разрабатывает стратегию привлечения ученых из США в ответ на сокращение финансирования в сфере образования и исследований американским правительством.

Источник: материал Politico

Детали: В письме стран к Европейской комиссии, с которым ознакомилось Politico, говорится, что двенадцать правительств заявили, что Европейскому Союзу нужен "бум привлекательности", чтобы привлечь таланты из-за рубежа, "которые могут пострадать от вмешательства в исследования и немотивированных и жестоких сокращений финансирования".

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Письмо без даты было адресовано еврокомиссару по инновациям Екатерине Захариевой и подписано Францией, Чехией, Австрией, Словакией, Эстонией, Латвией, Испанией, Словенией, Германией, Грецией, Болгарией и Румынией.

"Необходимо срочно ... организовать себя, чтобы принять талантов, которые хотят или должны покинуть Соединенные Штаты", – сказал министр исследований Франции Филипп Баптист в заявлении Politico.

В письме не упоминается название США, но есть явные намеки. "Текущий международный контекст напоминает нам, что свобода науки может быть под угрозой где угодно", – говорится в тексте.

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С начала президентства Дональда Трампа научно-образовательная сфера США претерпела значительные сокращения, в частности в Министерстве образования и университетах, таких как Джонса Хопкинса.

В письме предлагается несколько мер для привлечения исследователей, в частности финансирование, изменения в иммиграционной системе и усиление международных научных партнерств. Европейские страны хотят, чтобы ЕС организовал встречу министров исследований для разработки плана.

Не так давно европейские университеты, в частности Свободный университет Брюсселя, объявили о вакансиях для американских ученых, а французский Университет Экс-Марсель запустил программу поддержки ученых, которые чувствуют угрозу в США.

Напомним:

наукаЕвропаСШАТрамп
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