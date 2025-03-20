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Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі" та заявив, що США повинні з нею мати справу

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 20 березня 2025, 09:14
Трамп назвав Росію найбільшим шматком землі та заявив, що США повинні з нею мати справу
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є "дуже цінною землею", з якою Сполучені Штати "повинні мати справу". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа в інтерв'ю Breitbart News

Деталі: Трамп сказав, що, хоча економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

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"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай", – заявив він.

Американський президент пояснив це тим, що у Росії "11 часових поясів". 

"Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", – впевнений він.

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Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а відтак, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити". 

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ТрампРосія
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