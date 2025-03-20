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Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 20 марта 2025, 09:14
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является "очень ценной землей", с которой Соединенные Штаты "должны иметь дело".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в интервью Breitbart News

Детали: Трамп сказал, что, хотя экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.

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"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", – заявил он.

Американский президент объяснил это тем, что у России "11 часовых поясов".

"Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", – уверен он.

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Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, "по крайней мере можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".

Напомним:

ТрампРосcия
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