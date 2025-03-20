Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является "очень ценной землей", с которой Соединенные Штаты "должны иметь дело".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в интервью Breitbart News
Детали: Трамп сказал, что, хотя экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.
"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", – заявил он.
Американский президент объяснил это тем, что у России "11 часовых поясов".
"Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", – уверен он.
Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, "по крайней мере можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".
Напомним:
- Издание FT сообщило, что бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Владимиром Путиным, предложил США перезапустить "Северный поток-2" при их участии.
- Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект восстановления Nord Stream не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.
- 14 марта агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированных собеседников написало, что российские и европейские официальные лица утверждают, что США изучают возможности сотрудничества с российским энергетическим гигантом "Газпром".