Прокуратура: Школяру в Telegram пропонували підпалювати держустанови – він пішов до поліції

На Тернопільщині школяра намагалися завербувати через Telegram для вчинення диверсій, але він замість відповісти пішов до поліції, повідомили в прокуратурі.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура в Facebook

Дослівно прокуратура: "Нещодавно до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень 6 класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі "Telegram" від невідомого акаунту із пропозицією підробітку, шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель".

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Деталі: Зокрема, школяру надіслали відеозапис, у якому демонстрували способи заробітку та посилання на Telegram-канал для реєстрації.

"Шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а пам’ятаючи профілактичні розмови, які у школі з ними неодноразово проводили і поліцейські, і вчителі, повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію".

У прокуратурі підкреслили, що важливо говорити з дітьми про різні загрози воєнного часу, а вчинок шестикласника назвали свідченням того, що школярі "можуть бути проінформованими про виклики часу та відповідальними".