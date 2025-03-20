Прокуратура: Школьнику в Telegram предлагали поджигать госучреждения – он пошел в полицию

На Тернопольщине школьника пытались завербовать через Telegram для совершения диверсий, но он вместо ответить пошел в полицию, сообщили в прокуратуре.

Источник: Тернопольская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Недавно к инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик 6 класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети "Telegram" от неизвестного аккаунта с предложением подработки, путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий".

Реклама:

Детали: В частности, школьнику прислали видеозапись, в которой демонстрировали способы заработка и ссылку на Telegram-канал для регистрации.

"Шестиклассник не соблазнился на обещанные деньги, а помня профилактические беседы, которые в школе с ними неоднократно проводили и полицейские, и учителя, сообщил об этом факте офицеру образовательной безопасности. Правоохранители пообщались с сознательным школьником и поблагодарили за его позицию".

В прокуратуре подчеркнули, что важно говорить с детьми о различных угрозах военного времени, а поступок шестиклассника назвали свидетельством того, что школьники "могут быть проинформированными о вызовах времени и ответственными".