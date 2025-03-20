Глава Євроради: Перемир’я може дати Росії шанс перегрупуватися і вдарити знову
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що тимчасове переривання війни – припинення вогню – в Україні може дати російським військам час для перегрупування та підготовки нового удару, що стало б стратегічною помилкою.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTP
Деталі: Антоніу Кошта цінує зусилля, яких докладають США, щоб посадити Росію за стіл переговорів, але зазначає, що "Росія не виконала те, про що було домовлено в Будапешті, вона не виконала те, про що було домовлено в Мінську-1, в Мінську-2, давайте подивимося, чи виконає вона те, про що домовилися зараз".
"Що дійсно має значення, то це справедливий і тривалий мир. Якщо це шлях вперед, чудово. Будемо на це сподіватися", – сказав він.
Але, за його словами, припинення вогню для того, щоб Росія могла реорганізуватися і знову напасти, було б стратегічною помилкою.
Нагадаємо:
- 19 березня український президент Володимир Зеленський розповів, що він та Трамп домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
- А Трамп своєю чергою заявив, що розмови з очільником Кремля, а потім з українським президентом – це "дві дуже хороші розмови".
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